Инициатива «Мой частный дом» позволит россиянам получить ипотеку на постройку личного жилья

Примерно 60% населения РФ предпочло бы жить в собственных частных домах, передает «Российская газета» слова вице-премьера Марата Хуснуллина. Он пояснил, что новое предложение правительства поможет людям реализовать свои желания.

По словам Хуснуллина, индивидуальное жилищное строительство приобретает всю большую популярность среди граждан. Власти страны надеются развить вышеуказанное направление сектора экономики, чтобы помочь людям осуществить свои планы «без лишней волокиты».

Инициатива «Мой частный дом» облегчит процесс оформления строительства за счет перевода документов в цифровой формат, а также уменьшит сроки регистрации прав на землю и жилье. Частные застройщики, которые воспользуются предложением, получат возможность ускорить полное инженерное обеспечение свих объектов.