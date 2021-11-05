«Висели лоскуты кожи»: очевидцы поделились воспоминаниями о засекреченном пожаре в Чувашии

Ровно 60 лет назад в чувашском поселке Эльбарусово произошел один из крупнейших пожаров. В тот день при возгорании местной школы погибли 106 учеников и четверо учителей, а само здание сгорело за десять минут. Очевидцы поделились воспоминаниями о том роковом дне.

Трагедия произошла в 44-ю годовщину Октябрьской революции. В честь праздника в эльбарусовской школе был организован концерт, который должен был закончиться кинопоказом. Внутри здания образовательного учреждения в это время находились более 200 человек.

Пока в актовом зале школы шло основное мероприятия учитель физики и два десятиклассника чинили бензиновый двигатель для кинопоказа. Однако из-за неосторожных движений горючее топливо разлилось и вспыхнул пожар. Сам же учитель и его помощники сбежали через окно, никого не оповестив о ЧП.

«Дверь кабинета физики вышибло в актовый зал через коридор. Поднялась невообразимая суматоха. Я кое-как вылез из окошка, на руках висели лоскуты кожи. <...> Прошло буквально пять-десять минут, и спасать там было уже некого. Крыша обвалилась — и крики прекратились», — вспоминает один из очевидцев трагедии Аркадий Г. в интервью Lenta.ru.

Попытки выбраться из охваченной огнем школы осложнялись заблокированным эвакуационным выходом, который был завален казенным имуществом, и сдвинутыми партами вдоль окон. Когда пожарные прибыли на место ЧП, спасать уже было нечего.