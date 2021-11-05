Спикер Госдумы Володин посоветовал оппозиции быть конструктивной

Оппозиция должна быть конструктивной, чтобы участвовать в повестке развития России, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Конструктивность оппозиции позволит ей участвовать в государственных вопросах, уточнил Володин. Оппозиционные силы не должны подрывать государственность России.

«Деструктивные политические силы ориентированы на прямо противоположное — на подрыв основ государственности, усиление влияния зарубежных стран, рост напряженности внутри общества», — сказал Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы заметил, что в некоторых зарубежных странах сделано все, чтобы не допустить деструктивные силы в политику.