«Путин обещал, что возьмет в Крым»: зачем Лукашенко ушел от ЕС в Союзное государство с Россией

4 октября, в День народного единства, произошло сразу два важных события. Во-первых, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали большинство программ Союзного государства, создание которого затянулось аж на 22 года — и это еще не предел. Во-вторых, Белоруссия фактически признала Крым российским.

«Владимир Владимирович мне все обещал, что возьмет с собой в Крым, покажет, что там нового, по дороге провезет. Но вот сегодня один уехал и меня с собой не пригласил», — пожаловался белорусский президент членам Госсовета Союзного государства.

Однако до совместных поездок в Крым пока далеко. Интеграция не настолько глубокая: приняты общие положения, но дьявол кроется в деталях.

На согласование частностей могут уйти годы — особенно это касается сложно регулируемых и довольно отличающихся в России и Белоруссии сфер вроде налогов и таможни, где нужно добиться унификации. При этом подписанный декрет «абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах», заверил Путин. Таким образом Минску обещают, что на белорусский суверенитет Москва не претендует. Но ставки объединения все равно высоки.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В одной лодке

Скажем прямо: достигнутые договоренности повлияют на положение дел внутри двух стран. Предполагается интеграция валютных систем, общие налоговые принципы, единые подходы по пенсионной теме и прочему социальному обеспечению, совместная борьба с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. И даже больше — общая макроэкономическая политика, объединение платежных систем, совместные рынки нефти и газа...

Ну а принятой Военной доктрине Союзного государства и Концепции миграционной политики двух стран стоит уделить особое внимание, учитывая напряженные отношения России с Украиной, а Белоруссии — с соседней Польшей (в Варшаве заявляют о «вооруженной провокации» на границе) и Литвой, где жалуются на якобы развязанный белорусскими властями миграционный кризис.

Хоть суверенитет РБ и РФ сохранен, как и автономность в решениях приграничных конфликтов, в случае чего отвечать на любую агрессию придется вместе. И секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев этого не скрывает.

«Мы видим нарастающее военно-политическое давление на Россию и Белоруссию. Сегодня военная доктрина определяет особый уровень согласованности действий министерств обороны по защите единой границы Союзного государства… Это ведь еще и важный фактор, который должны учитывать наши партнеры, которые все более придвигают инфраструктуру НАТО к российским и белорусским границам», — заявил дипломат в эфире «Россия 24».

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

К санкционным ударам судьбы и Россия, и Белоруссия уже привыкли. Поэтому последняя «де-факто и де-юре» признала Крым российским, подтвердил намек Лукашенко белорусский парламентарий Андрей Савиных.

Минск больше не боится «обидеть» ни Киев, подставивший руководство РБ в критический момент массовых митингов летом 2020-го, несмотря на давнюю поддержку Лукашенко в ситуации с полуостровом. Да и с Евросоюзом, оценившим президентские амбиции прозападной Светланы Тихановской, «батьке», вероятно, расшаркиваться уже надоело.

Время, когда братские страны смотрели на Запад, прошло. Теперь они смотрят друг на друга.

Настоящие цели

И на этот раз в медиа никаких шуток про очередной кредит, выданный Россией Белоруссии «под шумок» союзной интеграции. Последние транши, в том числе на 1,5 миллиарда долларов, обговаривались в августе. А Союзное государство — это по любви, то есть единству двух народов.

Правда, выгоды совместной жизни с Россией Путин не скрывал. И подчеркнул в диалоге с Лукашенко, что Белоруссия получает российский газ по цене «в 7–8, а то и в отдельные моменты в 9–10 раз» ниже, чем Европа.

«Это касается граждан Белоруссии, это касается домохозяйств, которые приобретают энергию вот по таким минимальным ценам. Это касается всей экономики Белоруссии, всей промышленности», — добавил президент РФ.

kremlin.ru / ТАСС

В то же время постоянно обновляемые километры колючей проволоки на границе между республикой и странами Евросоюза, а также откровенная экономическая изоляция, окончательно отодвинули Белоруссию от пути пресловутой евроинтеграции. Это нормально: как отмечает политолог Евгений Сатановский, Россия когда-то тоже стремилась к Западу. И тогда у Союзного государства был совсем иной контекст, нежели чем сейчас.

«Когда Россия помянутый интеграционный процесс с Белоруссией начинала, только что дефолт прошел, да и с Первой чеченской войной еле-еле разобрались. Что до цены на нефть, она скребла дно, а российский госбюджет пел такие романсы… Правда, и надежды на полноценную интеграцию страны в западный мир были живее всех живых. Не разобрались еще, кто мы для них на самом деле такие. Ну, время тогда такое было», — отметил Сатановский в Telegram-канале «Армагеддоныч».

Эксперт не уверен, что интеграция РБ и РФ приведет к чему-то, кроме «благих пожеланий народных масс» и «общих слов, прикрывающих откровенное поддаивание» белорусским президентом российского бюджета. Но все же не исключает, что Лукашенко убедился на собственном опыте, как его в Европе «ценят» — и решился на Союзное государство.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Депутат Госдумы РФ Елена Панина, напротив, уверена в однозначном белорусском намеке соседней Европе. А заодно — Украине, чьи власти, увы, отрицают триединство наших стран.

«Это можно толковать как внятное послание миру: вбить клин между Москвой и Минском не удалось, как ни старались их общие враги. Общая экономика, общая энергетика, общие деньги — кому-то невдомек, что реализация подобных планов делает политическое объединение легким и неотвратимым? Да и народ единый», — отметила Панина.

Парламентарий считает, что объединение идет с нужной скоростью и затянуто не будет — «спешка тут ни к чему, но если понадобится, то всегда можно будет поднажать». А чтобы понимать, «к чему все идет», нужно вспомнить обеспокоившие Евросоюз стратегические учения «Запад-2021», начатые одновременно на 14 полигонах в России и Белоруссии.

Кстати, российский Крым Лукашенко может посетить в любое время. В Кремле заверили, что приглашение у него есть.