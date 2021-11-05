Спикер Госдумы Володин: дело депутата Рашкина будет рассмотрено по запросу Генпрокуратуры

Нижняя палата парламента незамедлительно назначит заседание по делу депутата КПРФ Валерия Рашкина в случае поступления обращения от Генпрокуратуры. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Если генпрокурор обратится в ГД с требованием лишить Рашкина депутатской неприкосновенности, нижняя палата не станет откладывать рассмотрение вопроса и сразу же назначит заседание.

«Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — добавил Володин.

Ранее стало известно, что Рашкин был пойман с тушей убитого лося в автомобиле на территории Саратовской области. Депутат заявил, что нашел животное в лесу и решил забрать его с собой. В отношении коммуниста возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.