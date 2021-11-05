Глава МВБ США Майоркас: американский флот ледоколов «далеко позади» российского и китайского

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил об отставании американского ледокольного флота от российского и китайского. Вашингтон намерен сократить этот разрыв.

Недавно руководитель Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас принял участие в форуме по вопросам безопасности, который состоялся в Аспенском институте. Министр отметил, что американский флот ледоколов остался «далеко позади» российского и китайского.

«Не уделяется достаточного внимания стратегии в Арктике и тому, насколько критически важен этот регион мира, который приобретает все большее значение», — сказал Майоркас.

По словам министра, Вашингтон планирует строительство ледоколов и уже работает над бюджетным запросом на этот счет. Но пока у США есть только два ледокола, которые медленно устаревают, а у России и КНР их около десятка, что дает им больше возможностей в Арктике. США опасаются, что вместе с этим возрастает и «военное влияние» России в Арктическом регионе.