Мишустин поддержал укрепление интеграции Москвы и Белоруссии в нынешних условиях

Углубление процесса интеграции России и Белоруссии на время пандемии COVID-19, санкционного давления и торговых войн является единственно верным решением. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании высшего Госсовета Союзного государства.

По его словам, укрепление интеграционных связей способствует эффективной борьбе двух стран в борьбе с современными вызовами. Только сообща можно эффективно противостоять нынешним кризисным явлениям.

«Мы понимаем, что действовать придется в непростых условиях: идет борьба с коронавирусом, усложняется международная конъюнктура, продолжаются торговые войны, усиливается санкционное давление, — отметил Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин оценил возможность экономической интеграции России и Белоруссии. По мнению российского лидера, это будет возможно только в случае миграционной интеграции.