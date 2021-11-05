«Обозреватель»: украинским пенсионерам не будет хватать денег на базовые нужды в 2022 году

Жителей Украины в следующем году ожидает снижение минимальной заработной платы, а также величины пенсионных отчислений. Об этом говорится в материале портала «Обозреватель».

Так, минимальный размер пенсионных выплат до первого месяца лета следующего года будет на уровне 1934 гривны, затем поднимется до 2027 гривен, а в декабре 2022 года он составит 2093 гривны. Однако, как следует из расчетов министерства социального развития, на самые базовые потребности украинскому пенсионеру необходимо как минимум 3692 гривны каждый месяц.

При этом минимальная заработная плата будет увеличена лишь на три процента и составит 6700 гривен. А уровень инфляции, согласно прогнозам, будет порядка пяти-семи процентов. Как считают авторы «Обозревателя», эти цифры свидетельствуют о бедности, ожидающей в следующем году украинских граждан и пенсионеров в частности.