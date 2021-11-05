Действие системы QR-кодов будет расширено с 8 ноября в Приморье

Власти Приморья планируют ужесточить ограничения, введенные в связи с пандемией COVID-19. Начиная с 8 ноября действие QR-кодов хотят расширить на ряд предприятий.

Предложение о расширении действия QR-кодов поступило от главного санитарного врача Приморья Татьяны Детсковской. Согласно инициативе, они потребуются для посещения торговых центров и заселения в гостиницы.

«Включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, парикмахерские, салоны красоты», — говорится в сообщении правительства региона.

Система QR-кодов появилась в Приморье 30 октября. В регионе наблюдается отрицательная динамика по заражаемости коронавирусом. С начала пандемии выявили более 77 тысяч больных этой инфекцией.