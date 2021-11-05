Госдепу США не удалось вернуть бутылку виски за $5,8 тыс. и другие пропавшие сувениры

Госдепартамент США в ходе расследования так и не смог найти бутылку японского виски за 5,8 тыс. долларов, подаренную бывшему госсекретарю Майклу Помпео, а также другие пропавшие сувениры, в том числе золотую монету. Об этом говорится в докладе ведомства.

После вступления в должность американского президента Джо Байдена в Госдепе обнаружили пропажу некоторых предметов со склада, где хранились подарки, которые представители других государств вручали должностным лицам США. При этом, как сообщил Помпео, бутылку 30-летнего Suntory Hibiki от Правительства Японии от никогда не получал.

Всего было найдено лишь восемь пропавших фарфоровых и медных ваз, общая стоимость которых составила 20 тысяч долларов. Ранее ряд СМИ сообщили, что подарки могли забрать с собой сотрудники администрации Трампа. Среди пропавших предметов, помимо виски и отлитой из золота в 22 карата памятной монеты, также числятся оловянные подносы, мраморные шкатулки и кожаные портфели.

«Аппарат генинспектора не смог установить местонахождение этих предметов из-за отсутствия системы инвентарного контроля», — сообщили в ведомстве, подчеркнув также отсутствие камер на складе.

При этом доступ к хранилищу имело достаточно большое количество людей. Так, в период с 3 августа 2020 года по 31 января 2021 77 человек посещали его 3051 раз. Также сообщается, что в январе новая администрация президента вошла на склад и обнаружила его в состоянии полного беспорядка.