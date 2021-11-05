Глава Бразилии Болсонару стал героем шуток из-за неправильного названия Пизанской башни

Президент Бразилии Жаир Болсонару недавно побывал в Италии, чем решил поделиться с публикой. Он посетил Пизанскую башню, но назвал достопримечательность неправильно.

Болсонару выступал во время церемонии запуска технологии 5G. В своей речи он произнес вместо нужной буквы «з» — «ц», чем насмешил интернет-пользователей. Так итальянская достопримечательность стала «Башней из пиццы».

«Недавно я был в Италии... посещал Башню пиццы», — заявил бразильский президент.

Неправильное название Пизанской башни не заставило долго ждать шуток в Сети. Пользователи начали прикреплять к итальянской достопримечательности различные фотографии пиццы.

Кстати, это уже не первая оговорка Болсонару. Ранее президент Бразилии назвал советника США по климату Джона Керри именем актера Джимом Керри. Инетрент-пользователи создали парочку мемов, где президент вместе с артистом стоят на фоне «Башни из пиццы».