Депутат Гайдукевич: санкции Запада помогли ускорить интеграцию России и Белоруссии

Санкционное давление Запада способствовало ускорению интеграции Белоруссии и России. Об этом заявил замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич.

Президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели заседание Высшего госсовета Союзного государства. Главы двух стран утвердили новую военную доктрину и концепцию миграционной политики, пишет РИА Новости.

«С точки зрения геополитики я хотел бы "поблагодарить" наших западных партнеров за введение санкций в отношении Белоруссии и России.., потому что это все ускорило процессы интеграции и помогло нам решить многие вопросы. Еще вводите санкции – и мы еще усилим интеграцию», — добавил депутат Гайдукевич.

По его словам, интеграция способствует укреплению суверенитета и государственности как Белоруссии, так и России. Обе страны в условиях давления работают быстрее и оперативнее решают ряд вопросов, заключил парламентарий.