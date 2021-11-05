Белорусский депутат Савиных: Минск давно признал Крым частью России

Минск уже давно воспринимает Крым как российскую территорию, не хватало только какого-то политического заявления. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания страны Андрей Савиных.

Он прокомментировал недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко. Тот в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства в шутку пожаловался, что российский лидер не взял его с собой в Крым. Владимир Путин в свою очередь предложил коллеге посетить Севастополь.

«Заявление президента было, что это политическая реальность. Сегодня это недвусмысленно было объявлено. И для нас Крым, скажем так, и месяц назад был неотъемлемой частью Российской Федерации», — сказал Савиных в эфире «Соловьев Live».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно заявил, что российская сторона уже давно пригласила Александра Лукашенко в Крым. Это предложение действует до сих пор.