Депутат Грынив во время заседания львовского горсовета рисовал портрет Путина

Украинский депутат Львовского горсовета от фракции «Европейская солидарность» Юрий Грынив во время заседания развлекал себя рисованием. Политик решил изобразить портрет президента России Владимира Путина.

Грынив нашел на телефоне подходящую картинку, положил на экран лист бумаги и стал ручкой обводить контур. Видео этого процесса обнародовал «24 канал». На кадрах видно, как депутат неумело пытается изобразить российского лидера, несколько раз обводит овал лица и заштриховывает волосы.

«Львовский депутат-художник от "ЕС" Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина», — подписали ролик журналисты.

Коллегам не понравилось «специфическое» творчество Грынива на заседании, в ходе которого обсуждались разногласия Украины и России. Депутат недолго занимался искусством, позже он оставил портрет Путина и начал играть в тетрис.