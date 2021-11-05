Власти Крыма пригласили Лукашенко познакомиться с жизнью на полуострове

Крым с радостью встретит президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующее заявление сделал председатель регионального парламента Владимир Константинов.

Лукашенко ранее принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в формате видеоконференции. Во время встречи он пожаловался, что российский коллега Владимир Путин не взял его с собой в Крым.

Константинов отметил, что белорусский лидер фактически побывал в Крыму во время общения с Путиным, который в это время находился в Севастополе. Председатель крымского парламента выразил надежду, что уже скоро Лукашенко лично посетит полуостров, чтобы увидеть жизнь на нем своими глазами.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы Александр Григорьевич Лукашенко своими глазами посмотрел на то, как и чем живет российский Крым, убедился в том, насколько мы открыты к сотрудничеству и к самым тесным, братским отношениям со своими соотечественниками», — отметил он.

Константинов напомнил, что крымчане всегда воспринимали белорусов в качестве своих друзей. Во время приезда региональные власти и руководство Белоруссии могли бы обсудить множество тем и сфер для взаимовыгодного сотрудничества.