Сенатор Круглый призвал продлить локдаун минимум на неделю

Увеличение нерабочих дней в России после 7 ноября как минимум на неделю было бы разумным решением. Аргументы на этот счет привел член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По словам сенатора, всем россиянам необходимо добросовестно следовать мерам безопасности в условиях коронавирусной пандемии. Круглый в очередной раз призвал соотечественников «носить маски, соблюдать дистанцию».

«На федеральном уровне продление "локдауна" было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута», — заявил Круглый в беседе с РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин приказал обеспечить в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни ради недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Власти российских субъектов вправе продлевать этот период на свое усмотрение.