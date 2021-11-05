Bloomberg: у помощника Байдена диагностировали коронавирус

Один из помощников, сопровождающих американского президента Джо Байдена, получил положительный результат теста на коронавирус. С главой США он находился во время его европейского турне, сообщило агентство Bloomberg.

Как отметило издание, помощник и еще некоторое количество человек из окружения президента остались в городе Глазго, который Байден посетил для участия в климатическом саммите. Заразившийся член персонала ожидает повторного результата теста, он находится на карантине. В американской администрации предполагают, что прямого контакта с Байденом у него не было.

На прошлой неделе коронавирус диагностировали у пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки. Из-за этого ей не удалось полететь с Байденом в Европу. В целях предосторожности американский президент также сдал ПЦР-тест. На тот момент результат был отрицательным.