Парламент Португалии будет распущен по решению президента Ребелу ди Соуза

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял решение о роспуске Собрания республики (однопалатного парламента) после несогласия большинства депутатов с предложенным проектом бюджета. Выступление главы государства транслировалось по Rádio e Televisão de Portugal.

Согласно решению Ребелу ли Соуза, досрочные выборы в парламент пройдут 30 января. Ранее социалистическая партия премьер-министра страны Антониу Кошты занимала лишь 108 мест из 230, что и повлияло на несогласованность проекта. Для одобрения правительству было необходимо, чтобы другие партии либо проголосовали за, либо воздержались, однако они выбрали вариант отдать свой голос против.

Решение парламентарии объяснили неправильным финансированием статей бюджета. Они выступили за повышение пенсий и минимального размера заработной платы. Кроме того, депутаты хотели проведения реформ в системе здравоохранения.