Глава правящей партии Грузии Кобахидзе: Саакашвили утомил украинцев своими выходками

Украина не заинтересована в том, чтобы отправлять запрос о передаче заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, власти республики даже не ждут подобного обращения. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Imedi.

«Исходя из той информации, которой я владею, этого [запроса о передаче Саакашвили. — Прим. ред.] не произойдет по разным причинам, в том числе и из-за того, что Михаил Саакашвили своими выходками утомил украинцев», — сообщил Кобахидзе.

Мать Саакашвили Гиули Аласания, в свою очередь, обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Она попросила у главы государства помощи в возвращении экс-президента. По ее словам, сын голодает в тюрьме, и лишь на Украине ему смогут оказать необходимую медицинскую помощь.

Михаил Саакашвили был задержан 2 октября после добровольного приезда в Грузию. Он называет себя политическим заключенным, в связи с чем даже объявил голодовку. Властями республики ему вменяется четыре уголовных дела.