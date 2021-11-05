Глава Судана Аль-Бурхан выпустил на свободу четырех министров правительства Хамдока

Главком ВС Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан приказал выпустить из-под стражи задержанных ранее министров правительства Абдаллы Хамдока. Об этом сообщили в эфире местного телевидения.

Согласно данным корреспондентов, на свободу выпустили Хамзу Баллула, Али Гедо, Хашема Хассаба Аль-Расула и Юсефа Адама. Задержанные представляли министерство информации, транспорта, связи, молодежи и спорта соответственно, пишет Федеральное агентство новостей.

Также главнокомандующий ВС Судана провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. В ходе диалога стороны отметили важность установления демократических процессов на территории страны. Абдель Фаттах аль-Бурхан дал обещание Антониу Гутеррешу приложить усилия к сохранению мира и завершению переходного процесса к народовластию.