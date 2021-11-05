Глава ДНР Пушилин описал план действий в случае проявления агрессии Киевом

Донецкая Народная Республика пойдет в наступление в случае проявления агрессии Киевом. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью «Sputnik на русском».

Украинские власти могут попытаться отвлечь внимание граждан от серьезных проблем в энергетической сфере и обострить конфликт в Донбассе, полагает Пушилин. Он пояснил, что в республике пристально наблюдают за Киевом, который ведет «нелогичную и где-то самоуничтожительную» политику.

«Но как только Киев преступит эту черту и попытается решить конфликт военным способом, у нас будут развязаны руки. Уверяю, мы вынуждены будем концентрироваться не только на оборонных действиях в плане нашей позиции как таковой», — предупредил глава ДНР.

Он добавил, что Донецк готов к решению конфликта дипломатическим путем. Однако в случае проявления агрессии он готов защищаться и давать отпор.