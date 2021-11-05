Стрельба со смертельным исходом произошла в Московской области

Один человек погиб в результате перестрелки в микрорайоне Старбеево в Химках. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском и поимкой преступников.

Инцидент произошел у кафе на улице Шевченко. Четверо человек напали на жителей Московской области. В ходе стрельбы один участник конфликта погиб, другой получил ранения, передает РЕН ТВ.

Нападавшие после содеянного сели в черный Mercedes и скрылись. Очевидцами произошедшего стали местные жители. На место трагедии прибыли сотрудники полиции. Они объявили в городе план «Перехват». Информации о состоянии пострадавшего пока нет. Причины и детали инцидента выясняются.