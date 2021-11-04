Энтони Блинкен проведет переговоры с Дмитрием Кулебой на следующей неделе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран пройдет на следующей неделе. Дипломаты проведут саммит в Вашингтоне. По словам Прайса, грядущие переговоры помогут странам укрепить стратегическое сотрудничество.

«Мы рады сообщить, что госсекретарь Блинкен примет главу МИД Украины Дмитрия Кулебу на следующей неделе для [проведения] заседания Комиссии стратегического партнерства», — сообщили в Госдепе.

Ранее в Госдепе сообщили, что в отношениях между Российской Федерацией и США фиксируется позитивная динамика. Однако несмотря на «оттепель», они остаются «неоднозначными», пишет газета The Washington Post, ссылаясь на одного из чиновников дипведомства.