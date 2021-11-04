США наденут браслет слежения на задержанного за дачу ложных показаний ФБР Данченко

Российский аналитик Игорь Данченко освобожден из-под стражи в США. Однако он может выйти на свободу с рядом ограничений.

Американский суд обязал Данченко в течение суток сдать свой паспорт. Его перемещения будут отслеживаться с помощью специального электронного браслета. За освобождение россиянина был внесен залог в размере 100 тысяч долларов.

Во время судебных слушаний было отмечено, что власти США не настаивают на аресте Данченко, и его взяли под стражу из-за утечки сведений в прессу. Прокуратура добавила, что россиянину грозит до пяти лет лишения свободы по каждому из пяти предъявленных ему пунктов обвинений.

Аналитик Данченко был задержан в рамках расследования предполагаемых связей бывшего президента США Дональда Трампа с Москвой. Американский минюст обвинил россиянина в даче ложных показаний ФБР. В ведомстве отметили, что с июня по ноябрь 2017 года обвиняемый якобы пять раз предоставлял спецслужбам неверную информацию.