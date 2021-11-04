Госдепартамент оценил пользу диалога по стратегической стабильности между Россией и США

Переговоры между Россией и США по стратегической стабильности на данный момент являются конструктивными и плодотворными. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

В Вашингтоне выразили надежду, что к диалогу присоединиться также и Пекин. Одной из главных тем последующих обсуждений станет контроль над вооружением.

«Как вы знаете, мы ведем диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным. Мы надеемся, мы намерены вступить в диалог по контролю над вооружениями также и с КНР», — сказал он руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее свое мнение на эту тему выразил заместитель постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов. По его словам, Москва и Вашингтон пришли к общему пониманию комплекса совместных действий по ряду вопросов стратегической стабильности.