Глава Белоруссии Лукашенко еще имеет действующее приглашение побывать в Крыму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко все еще может посетить Крым. У главы государства есть действующее приглашение, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, собирается ли глава РФ Владимир Путин позвать своего белорусского коллегу на полуостров. Сам Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства указал, что хотел бы побывать в Крыму и увидеть достопримечательности Севастополя.

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Документ был подписан на заседании Высшего государственного совета в формате видеоконференции.