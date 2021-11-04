Полный курс вакцинации от коронавируса прошли около 4,5 млн москвичей

Порядка 4,5 млн жителей Москвы получили оба компонента вакцины от COVID-19. Такие цифры озвучил столичный мэр Сергей Собянин.

Некоторые москвичи делают прививку в области или других регионах. В связи с этим цифра в 4,5 млн является относительной. Динамику вакцинации можно назвать неплохой, однако уровень заболеваемости COVID-19 в Москве остается достаточно высоким.

«Динамика, в принципе, неплохая. Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень очень высокий, нужно беречь себя и не надеяться на авось, а вакцинироваться», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия–1».

Первым компонентом вакцины в Москве на сегодняшний день привиты 5,25 млн граждан, вторым — 4,41 млн человек, передает ТАСС. В столице развернуто порядка 300 центров вакцинации, которые работают на базе поликлиник, центров госуслуг, частных клиник и торговых центров.