Путин и Лукашенко положительно оценили итоги ВГС Союзного государства

Заседание Высшего государственного Совета (ВГС) Союзного государства прошло в дистанционном формате. Однако это не помешало провести конференцию плодотворно, что и отметили российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко.

В прошедшем по итогам заседания телефонном разговоре лидеры государств положительно оценили принятые решения. Они отметили обоюдное стремление к дальнейшему сотрудничеству во всех сферах. Путин и Лукашенко условились, что все существующие контакты будут сохраняться и развиваться, сообщил Кремль.

«Президенты обменялись мнениями по итогам заседания ВГС и дали высокую оценку принятым решениям, имеющим стратегическое значение для развития интеграционных процессов», — говорится в сообщении.

Во время заседания ВГС Александром Лукашенко был подписан декрет о 28 интеграционных программах с Россией. На мероприятии была также утверждены военная доктрина, концепция миграционной политики и многое другое.