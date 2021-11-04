Анатолий Вассерман назвал провальной борьбу с русским языком на Украине

Украинский народ может пострадать из-за скрытой угрозы, связанной с переименованием русскоязычных городов. Об этом предупредил политолог и депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Недавно языковой омбудсмен на Украине Тарас Креминь сообщил, что местные жители жалуются на «русскоязычные» названия населенных пунктов. Им не нравится, например, Южноукраинск и Первомайск. Вассерман в комментарии изданию «ПолитРоссия» констатировал, что попытка Киева бороться с русским языком провалилась.

«Главная проблема Украины в том, что громадное большинство граждан по родному языку — русские. Причем родной язык не просто усвоен с молоком матери. Это язык, который постоянно используют в бытовом общении», — объяснил политолог.

Он уверен, что искоренение русского языка — попытка официального Киева показать, что он независим от России. Жертвами же этой авантюры становятся обычные украинцы.

«Они добиваются того, чтобы русские перестали быть русскими. Для этого пытаются отменять русские названия городов, запрещать обучение на русском. Это вряд ли поможет, поскольку это самое «молоко матери» остается», — раскрыл недоубную правду Анатолий Вассерман.

Депутат считает, что еще одной причиной борьбы со всем русским является желание увеличить число безграмотных людей. Украинские политики убеждены, что дураками управлять легче, заключил Вассерман.