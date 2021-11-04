МИД России считает провокативным заявление Нидерландов по высылке журналиста из РФ

Министерство иностранных дел России негативно отреагировало на заявление Нидерландов по высылке журналиста Volkskrant Тома Веннинка из РФ. В ведомстве считают провокативным выступление Гааги.

Информация о невозможности продлить визу для журналиста была доведена до властей Нидерландов, рассказали в российском ведомстве.

«Заявления Нидерландов рассматриваем как провокативные, учитывая, что вся фактическая информация как до журналиста, так и до официальной Гааги была доведена», — говорится в ответе МИД.

Ранее стало известно, что Веннинка высылают из России из-за попытки въехать в город на севере страны без разрешения местных властей и отсутствия регистрации по месту жительства. Эти нарушения были зафиксированы еще в 2019 и 2020 годах.