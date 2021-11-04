Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

МИД России считает провокативным заявление Нидерландов по высылке журналиста из РФ

МИД России считает провокативным заявление Нидерландов по высылке журналиста из РФ

Министерство иностранных дел России негативно отреагировало на заявление Нидерландов по высылке журналиста Volkskrant Тома Веннинка из РФ. В ведомстве считают провокативным выступление Гааги.

Информация о невозможности продлить визу для журналиста была доведена до властей Нидерландов, рассказали в российском ведомстве.

«Заявления Нидерландов рассматриваем как провокативные, учитывая, что вся фактическая информация как до журналиста, так и до официальной Гааги была доведена», — говорится в ответе МИД.

Ранее стало известно, что Веннинка высылают из России из-за попытки въехать в город на севере страны без разрешения местных властей и отсутствия регистрации по месту жительства. Эти нарушения были зафиксированы еще в 2019 и 2020 годах.