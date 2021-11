«Ведущий истребитель мира»: как Россия ответила США, создав необычный самолет в 1990-е

Россия ответила самолету ВВС США F-22 созданием ведущего истребителя в мире, так и не вышедшего в серийное производство, заявило американское издание We Are The Mighty. Речь идет о модели Су-47, сконструированной отечественными инженерами в суровые 1990-е годы.

Американский F-22 Raptor тридцать лет назад представлял угрозу воздушным и наземным военным силам РФ. При этом куда менее современный на тот момент F-15 Eagle уже превосходил российские МиГ-29, показав свои преимущества в небе над Ираком и Югославией. И Россия нуждалась в новинке, способной противостоять новинкам американкой авиации.

Разработкой конкурирующего истребителя занялось ОКБ имени Сухого. Ответом на разработку США стала любопытная концепция, зародившаяся еще в Советском Союзе — палубный истребитель Су-47 «Беркут». При СССР палубный истребитель для авианесущих крейсеров назвали Су-27КМ (корабельный модифицированный), но по понятным политическим причинам государственное финансирование прекратилось.

wikipedia.org / Dmitry Pichugin/GFDL 1.2

В новой России разработки продолжились на средства ОКБ Сухого: истребитель же переименовали в Су-47 «Беркут». И славился он необычной конструкцией крыльев прямой стреловидности, улучшающей маневренность на малых скоростях.

«Большая проблема в том, что крылья могли сломаться, если сила сопротивления воздуха пойдет в неправильном направлении. В России это удалось обойти, используя материалы, которые были достаточно гибкими, чтобы выдерживать серьезные нагрузки», — отмечается в переводе статьи We Are The Mighty, предоставленном порталом ПолитРоссия.

Увы, экспериментальный проект не вышел в производство: палубный истребитель, несмотря на все его преимущества, был недостаточно быстрым. Однако разработка существенно повлияла на знаменитый Су-57, разработанный уже позже. При создании самолета пятого поколения использовались аналогичные технологии.

twitter.com / @mod_russia

Неординарные решения, предусматривающие не только необычную форму крыльев, могли бы превратить «Беркут» в «ведущий истребитель мира», подчеркивают авторы статьи.

