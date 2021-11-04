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Мария Захарова возразила Чубайсу по вопросам энергетического кризиса

Мария Захарова возразила Чубайсу по вопросам энергетического кризиса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова критически высказалась о тезисах, которые озвучил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Чубайс проанализировал причины энергетического кризиса в мире и сказал, что картина представляется общественности «уже», чем она есть на самом деле. Захарова ответила на заявления Чубайса.

«Назвать высказанные в выступлении президента (России. — Прим. ред.) тезисы, цитировавшиеся как в российских, так и мировых СМИ, «узкими» вряд ли уместно — там и про глобальное изменение энергобаланса в мире, и про конкретные просчеты ЕС-овцев в планировании», — заметила дипломат.

Захарова также добавила, что про энергетическую ситуацию в Китае и других регионах мира информации в российском медиапространстве предостаточно.