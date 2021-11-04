Привитые хабаровчане получили шанс выиграть три тонны угля

Муниципальный район имени Лазо в Хабаровском крае проведет розыгрыш для тех, кто вакцинируется в ноябре. Среди списка призов микроволновка, три тонны угля и бесплатный поход к парикмахеру.

Всего будут выбраны шесть победителей. Они смогут претендовать на любой приз на свой выбор из весьма обширного списка. В него входят такие разнообразные подарки, как безвозмездные услуги стоматолога и медкомиссия с правом на получение оружие.

«Стартует розыгрыш сертификатов для граждан, которые прошли вакцинацию от коронавируса в период с 1 по 30 ноября. Участниками могут стать совершеннолетние жители Хабаровского края, не только района имени Лазо, но прошедшие вакцинацию именно в нашем районе», — сообщает главврач больницы района имени Лазо Илья Арония.

Победителей поощрительной лотереи определят 1 декабря. Счастливчики смогут отказаться от своих призов в пользу кого-то из своих знакомых. Но, опять же, есть нюанс: каждый получатель подарка должен быть вакцинирован.