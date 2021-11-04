Бывший украинский депутат Олейник иронично высказался о преданном взгляде Зеленского на Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский выставил себя в дурном свете во время климатического саммита в Глазго. Об этом сказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Украинский «слуга народа» во время конференции встретился с американским коллегой Джо Байденом. Момент их приветствия обсуждался чуть ли не во всех СМИ мира.

Журналисты запечатлели, как Зеленский преданно смотрит в глаза Байдену, пожимая ему руку. Над кадрами посмеялись не только сотрудники СМИ, но и политики. Например, по этому поводу пошутил российский сенатор Алексей Пушков.

Инцидент не остался без внимания и на Украине. Владимир Олейник в беседе с iReactor заявил, что Владимир Зеленский смотрит на президента Соединенных Штатов так, как слуга смотрит на хозяина. Украинский политик уверен: так он показывает, что готов выполнить любой приказ Белого дома.

«Это нормальный взгляд! Так смотрит слуга на хозяина — заискивая. Подобострастно смотрит в глаза, что скажет, ловит каждый момент. Еще бывает, что так собака смотрит на своего хозяина, когда он ее с рук кормит», — критически резюмировал Владимир Олейник.

По его мнению, встреча на саммите была спланирована. Украинский гарант якобы надеялся получить инструкции по ситуации в Донбассе.