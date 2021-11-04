Лукашенко выступил за создание российско-белорусского медиахолдинга

Москва и Минск должны создать медиахолдинг в рамках Союзного государства. С таким предложением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Так лидер республики прокомментировал слова госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. Последний во время заседания Высшего государственного совета затронул вопрос российско-белорусского сотрудничества в медийной сфере. Лукашенко предложил собрать средства «в кулак», чтобы сформировать единую структуру.

«А так мы просто размазываем эти деньги, раскладываем по разным тарелкам, а отдачи никакой не видим», — сказал президент в ходе мероприятия.

Россия и Белоруссия ранее утвердили 28 программ в рамках Союзного государства. Стороны одобрили решения Высшего госсовета по обновленной военной доктрине и миграционной концепции.