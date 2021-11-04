Путин: Россия и Белоруссия будут работать над содержанием Союзного государства

Работа над содержанием Союзного государства позволит раскрыть его потенциал и повысить уровень жизни граждан России и Белоруссии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании госсовета СГ 4 ноября.

Российский лидер указал на необходимость раскрыть потенциал Союзного государства. Москва и Минск приложат для этого усилия, говорится в выступлении Путина.

«Безусловно будем и далее продолжать целенаправленную работу по наполнению Союзного государства новым содержанием для полного раскрытия его созидательного потенциала», — отметил президент.

Ранее Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ. Для этого они подписали интеграционный декрет.