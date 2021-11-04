Поведение депутата Лероса в Раде вызвало негативную реакцию в пресс-службе Зеленского

Депутат Верховной рады Гео Лерос дискредитировал себя действиями в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь лидера Сергей Никифоров.

Поведение Лероса вызвало негативную реакцию в пресс-службе Зеленского.

«Человек себя полностью дискредитировал», — говорится в комментарии Никифорова местным изданиям.

Фракция «Слуга народа» попросила Раду принять конкретное решение по инциденту. Лерос нанес Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку публичное оскорбление. Он назвал президента главным предателем, после чего его микрофон на трибуне был отключен. Депутат повернулся к Зеленскому и Ермаку и показал им неприличный жест.