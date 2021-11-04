Президент Белоруссии Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым в День народного единства

Белорусский лидер Александр Лукашенко посетовал, что президент России Владимир Путин не позвал его в Севастополь на празднование Дня народного единства.

На заседании Высшего государственного совета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи, Лукашенко отметил, что российский коллега не пригласил его в Крым. Глава Белоруссии выразил надежду, что Путин позовет его в Санкт-Петербург. В свою очередь Лукашенко пригласил российского лидера в Белоруссию.

«В свою очередь я вас приглашаю и к себе на родину, вы знаете это место, и в Минск при любом удобном случае», — заявил Лукашенко.

В Севастополе Владимир Путин возложил цветы к мемориалу, посвященному окончанию Гражданской войны. В планах главы России встреча с Михаилом Развожаевым и участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня народного единства.