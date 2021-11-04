Путин и Лукашенко подписал интеграционный декрет об утверждении союзных программ с Россией

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет об утверждении союзных программ.

Документ утверждает главные направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы и 28 союзных программ РФ и Белоруссии.

Как сообщалось ранее, заседание Высшего государственного совета Союзного государства проходит в Белоруссии в формате видеоконференции. В нем принимают участие Путин, Лукашенко, премьер-министры и руководители палат парламентов обеих стран, а также другие чиновники.