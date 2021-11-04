Путин и Лукашенко начали заседание госсовета Союзного государства

Представители Белоруссии и России обсудят шесть вопросов в рамках заседания госсовета Союзного государства. Конференция в режиме онлайн началась вечером 4 ноября.

В заседании госсовета СГ принимают участие президент России Владимир Путин, лидер Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министры стран и другие чиновники. Особое внимание планируется уделить 28 отраслевым программам.

Стороны также обсудят Военную доктрину Союзного государства и миграционную политику.

Путин вышел на связь из Севастополя. Он посетил город для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня народного единства. Лукашенко в начале конференции обратился к коллеге с поздравлением.