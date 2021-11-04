Журналист Гордон: Украина должна представлять собой парламентскую республику

Украиной руководит не президент Владимир Зеленский, а глава его офиса Андрей Ермак. Такое мнение выразил журналист Дмитрий Гордон.

Представитель СМИ отметил, что сейчас в стране наблюдается значительное падение рейтингов действующего главы государства. По этой причине вопрос о потенциальных кандидатах становится более актуальным. Среди возможных претендентов Гордон отметил бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и главу офиса президента Ермака.

Журналист добавил, что сейчас страной управляет именно руководитель офиса главы государства. Кроме того, по словам Гордона, Украина должна представлять собой парламентскую республику. По этой причине он выступил за упразднение должности, которую занимает Зеленский.

Ранее «Центр Разумкова» опубликовал данные исследования, согласно которым Владимир Зеленский возглавил антирейтинг среди украинских политиков. За действующего президента не стали бы голосовать 31,9% респондентов.