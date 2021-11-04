Владимир Путин заявил о неразрывной связи Крыма с Россией

Россия вновь обрела историческое единство после возвращения Крыма в 2014 году. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, который находится в Севастополе в рамках рабочего визита.

Лидер РФ в четверг возложил цветы к мемориалу, установленному в память об окончании Гражданской войны. Он обратил внимание, что неразрывная часть с Севастополем и Крымом особенно остро чувствуется в регионе.

«Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — подчеркнул Путин.

Крым вернулся в состав РФ по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали эту идею.