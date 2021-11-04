Генсек «Зеленых» Кельнер: прогресс в переговорах с СДПГ и либералами незначителен

Немецкая партия «Союз-90"/"Зеленые» недовольна результатом переговоров о формировании Правительства ФРГ с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и свободными демократами.

Генеральный секретарь "Зеленых" Михаэль Кельнер уточнил, что переговоры не содержательны, и особого прогресса в них пока нет.

«Мы сейчас видим слишком мало прогресса касательно содержательной части», — сказал Кельнер.

Коалиционные переговоры начались 21 октября. Партии обсуждают формирование немецкого правительства. На пост главы минфина претендует лидер либералов Кристиан Линднер, а новым канцлером Германии может стать кандидат от СДПГ Олаф Шольц.