Путин из Севастополя поздравил Россиян с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны с поздравлениями в День народного единства из Севастополя. Он отметил важность праздника для каждого.

Путин с рабочим визитом приехал в Крым. В Севастополе он выступил перед местными жителями и поздравил их с праздником.

«Сегодня, здесь, в городе-герое Севастополе, в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства», — заявил Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что праздник посвящен основным и главным ценностям, которые близки и понятны каждому человеку. Речь идет о любви к родине, уважению к предкам.