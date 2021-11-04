Президент России возложил цветы к мемориалу Гражданской войны в ходе визита в Севастополь

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе, посвящённому окончанию Гражданской войны.

Глава государства в День народного единства прибыл с рабочей поездкой в Крым. В ходе визита, Путин возложил цветы к мемориалу Гражданской войны 1918-1920 годов, который расположен на берегу Карантинной бухты. Напротив памятника располагается музей-заповедник Херсонес Таврический.

В церемонии возложения участвовал губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов. Мероприятие также посетили представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крымского полуострова, а также курсанты и юнармейцы, передает ТАСС.

В рамках визита, российский лидер также примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Оно пройдёт в формате видеоконференции. В ходе заседания планируется утвердить пакет важных интеграционных документов.