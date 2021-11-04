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Пожалел Моргенштерна. За что нидерландского журналиста выставили из России

Пожалел Моргенштерна. За что нидерландского журналиста выставили из России

Корреспонденту нидерландской газеты De Volkskrant Тому Веннинку пришлось покинуть Россию — согласно официальной версии, причиной тому стали два административных правонарушения. А что осталось «за кадром» пусть и озвученной, но все же формальной причины?

Журналист с 2015 года жил в Москве. Теперь не будет: разрешения на проживание больше нет, въезд запрещен до 2025 года. В российской столице у него остались друзья и возлюбленная, по которым он будет скучать не меньше, чем по «своему милому маленькому московскому району».

«Мне нравилось жить в Москве последние шесть лет. Я с большим интересом слушал русских и познакомился с их страной. От процветающих портовых городов за Полярным кругом до опустевших горных деревень на Кавказе. Я также построил личную жизнь в России», — заявил Веннинк своей же газете.

Очень хорошая Москва

По словам журналиста, оба административных нарушения были совершены «несколько лет назад»: один из них касался въезда в регион на Севере без разрешения местного губернатора. За это Веннинк заплатил штраф в 2020 году. Второй инцидент произошел в 2019-м, когда гражданин Нидерландов вовремя не сообщил о своем местонахождении в Москве.

«Россия работает с миграционными правилами Советского Союза, которые требуют, чтобы иностранцы постоянно информировали власти о своем местонахождении. Однажды я сделал это слишком поздно», — рассказал корреспондент.

 

При этом Веннинк замечал, что в МИД РФ будто бы неохотно выдавали ему аккредитацию для работы прессы — в конце октября документ почему-то продлили только на семь недель. Однако точную причину выселения из страны нидерландец не знает, ведь «в России очень трудно точно выяснить, что стоит за таким решением». Но переживает о том, что писать о России ему придется теперь из Амстердама.

«Это не идеальная позиция. Если вас там нет, вы не знаете, о чем говорят русские. Тогда вы не сможете показать, что существует большая разница между российским правительством и населением. Вы также упускаете все виды позитивных событий. Москва за последние годы стала очень современным городом, отсюда этого не видно», — сетует Веннинк.

Однако кроме «современной Москвы», чьи достоинства были отмечены Веннинком лишь накануне отъезда, о позитивных сторонах России со страниц De Volkskrant он так и не поведал согражданам.

Пожалел Моргенштерна. За что нидерландского журналиста на самом деле выставили из России
mos.ru  / М. Денисова

Не очень хорошая Россия

Пока нидерландский журналист в недоумении, темы его статей могут приоткрыть завесу тайны — ведь зачем-то же понадобилось уполномоченным доставать «скелеты из шкафа» в виде двух весьма формальных «административок».

Судя по всему, окончательно подвел Веннинка под депортацию рэпер Моргенштерн, но не только. В своей последней статье журналист рассказал о скандале с участием российской звезды не без сочувствия к судьбе 23-летнего миллионера, публично поставившего под сомнение важность Дня Победы — «Самый популярный рэпер России попал в беду после "непатриотичных" заявлений». Веннинк утверждает, что музыканта «могут приговорить к трем годам лишения свободы за "оскорбление памяти защитников Отечества"», однако речи даже о возбуждении конкретной статьи УК РФ не идет.

Проблему иностранный журналист видит не в разрыве поколений или особой ментальности зумеров, а во Владимире Путине, который в очередной раз что-то «запрещает». О том, как на заявление Моргенштера реагируют те самые русские (спойлер: в большинстве своем не слишком хорошо), с которыми Веннинк общался целых шесть лет, в статье не упоминается.

«С помощью ряда законов и поправок к конституции Путин ввел запрет на критические размышления об истории. Например, с прошлого года в Конституции говорится, что нельзя "умалять героизм народа при защите Отечества". И эта "историческая правда" должна быть защищена», — пишет Веннинк.

Пожалел Моргенштерна. За что нидерландского журналиста на самом деле выставили из России
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Нужно отдать должное — в статьях Веннинк вроде бы старается быть объективным. Но мешает конъюнктурный политический налет: несмотря на включенное наблюдение, заметки журналиста пестрят субъективностью, а итог всегда один: российское руководство априори плохое. И это похоже на идеологический штамп, а не корреспондентскую работу.

Так, одна из последних статей Веннинка про COVID-19 в России заканчивается выводом о недостаточной вакцинации населения из-за «непостоянной политики правительства РФ в отношении коронавируса». Среди героев — россиянка, которая «предпочла бы иностранную вакцину» вместо «Спутника V». А вот кое-что из интервью Веннинка своему коллеге на ту же тему:

«Вряд ли кто-нибудь делает прививку. Русские все равно с подозрением относятся к собственному правительству. Конечно, им часто лгали во времена Советского Союза. Но даже после этого русских постоянно обманывают», — убеждает Веннинк.

В целом повестка корреспондента ничем не отличается от привычного для западных СМИ взгляда на Россию: подчеркнуто гротескный негатив и черно-белая картина, в которой все «плохое» и «хорошее» определено заранее. Непонятно лишь одно — в чем смысл писать о России живя в ней, если ничего кроме Путина, «шантажирующего» Европу «Северным потоком — 2», смертей от коронавируса и незавидной судьбе Алексея Навального все равно так и не написано?

И даже когда русских показывают без «клюквы», с точки зрения «просвещенного» европейского журналиста они почему-то все равно остаются «жертвами».

Высылать корреспондентов — это радикально, да и не слишком продуктивно с дипломатической точки зрения. Но неудивительно, если чиновников, принимающих решение о дальнейшем пребывании Веннинка в России, смутило чрезмерное нидерландское «сочувствие» положению россиян. А не два административных нарушения в бюрократическом порядке.

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