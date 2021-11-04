Руководству ООН следует избегать поспешных и поверхностных оценок инцидента 1 ноября в Банги, который привел к гибели девочки 15-летнего возраста по вине «голубых касок». Об этом заявил МИД Центральноафриканской Республики.

Дипломатическое ведомство ЦАР напомнило, что миротворцы ООН на автобусе проникли на территорию официальной резиденции президента страны, текст заявления приводит ФАН.

Военнослужащие ООН не подчинились законным требованиям охраны и пытались произвести фотосъемку стратегического объекта. При бегстве машина «голубых касок» спровоцировала дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла молодая жительница Банги, сказано в заявлении МИД африканского государства.

«Министерство иностранных дел ЦАР выражает соболезнования семье погибшей. Мы поддерживаем ее родных и готовы оказать всю необходимую помощь», — сообщается в документе.

В районе резиденции главы ЦАР запрещена любая фото- и видеосъемка, в том числе туристам, напомнили во внешнеполитическом ведомстве страны.

«В любом случае трагедию с гибелью подростка спровоцировали действия «голубых касок». Тем не менее, правительство будет дальше разбираться в произошедшем», — сказано в опубликованном заявлении.

МИД ЦАР обвинил миротворцев ООН во вторжении на территорию резиденции президента страны, которое привело к гибели гражданского лица, а также отверг любые инсинуации руководства «голубых касок» в адрес бойцов национальной армии, охранявших президентский дворец.