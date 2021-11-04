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Депутат Лерос публично оскорбил Зеленского во время заседания Верховной рады

Депутат Лерос публично оскорбил Зеленского во время заседания Верховной рады

Депутат Госдумы Гео Лерос показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку. Инцидент произошел во время заседания в Верховной раде.

Глава государства прибыл в парламент для представления кандидата в министры обороны по своей квоте. Во время рассмотрения вопроса к трибуне вышел Лерос.

Политик начал публично оскорблять Зеленского, а после выключения микрофона показал неприличный жест в сторону главы государства. Позже Лерос объяснил, что свой выпад он адресовал президенту и главе его офиса Ермаку.

«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора», — добавил исключенный из фракции «Слуга народа» парламентарий.

Стоит отметить, что за Владимира Зеленского вступились депутаты фракции «Слуга народа». Они потребовали регламентный комитет дать оценку действиям Гео Лероса.