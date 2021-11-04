Депутат Лерос публично оскорбил Зеленского во время заседания Верховной рады

Депутат Госдумы Гео Лерос показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку. Инцидент произошел во время заседания в Верховной раде.

Глава государства прибыл в парламент для представления кандидата в министры обороны по своей квоте. Во время рассмотрения вопроса к трибуне вышел Лерос.

Политик начал публично оскорблять Зеленского, а после выключения микрофона показал неприличный жест в сторону главы государства. Позже Лерос объяснил, что свой выпад он адресовал президенту и главе его офиса Ермаку.

«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора», — добавил исключенный из фракции «Слуга народа» парламентарий.

Стоит отметить, что за Владимира Зеленского вступились депутаты фракции «Слуга народа». Они потребовали регламентный комитет дать оценку действиям Гео Лероса.