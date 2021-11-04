Депутат Пискарев: геномная экспертиза всех россиян пока не обсуждается в Госдуме

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не получал предложений о распространении геномной регистрации на всех россиян. Об этом сказала глава комитета Василий Пискарев.

Этот вопрос сейчас также не обсуждается, добавил депутат. Он объяснил, что на рассмотрении Думы находится только законопроект о регистрации ДНК преступников и подозреваемых.

«Предложений о расширении перечня лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации, на иные категории граждан, а также мигрантов, в комитет пока не поступало, и в случае поступления они должны быть тщательно проработаны с участием экспертов и правоведов», — подчеркнул Пискарев в беседе с ТАСС.

Недавно глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился подготовить предложения о геномной регистрации мигрантов. Депутат Госдумы Анатолий Выборный допустил, что эту практику могут распространить на всех россиян.