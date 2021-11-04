Захарова раскритиковала решение Украины внести Галкина в черный список

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала включение артиста Максима Галкина в черный список Минкультуры Украины. Об этом она написала в Telegram.

Речь идет о попадании российского пародиста в перечень лиц, которые якобы угрожают безопасности Украины. Всего в списке указаны 259 человек.

«Национальная безопасность Украины в опасности — ей угрожают российские юмористы. Украинские юмористы, видимо, встать на защиту Незалежной уже не в состоянии — все в политику ушли», — отметила Захарова.

Киев ранее ввел запрет на въезд на территорию Украины для многих деятелей российской культуры. Ограничения, в частности, распространяются на певца Александра Розенбаума и актера Никиту Михалкова.